Учитель гимназии в Екатеринбурге проводит уроки в Instagram

15:19 | 13.04.2020

Фото: instaforum.ru

В Екатеринбурге учитель математики гимназии №37 Антон Коновалов начал давать дополнительные онлайн-уроки Instagram в условиях перехода на дистанционное обучение. Об этом сообщает департамент информационной политики города.



Сегодня, 13 апреля, преподаватель провел для восьмиклассников дистанционный урок алгебры, в ходе которого объяснил одну из тем и помог выполнить трудные упражнения. Учитель пояснил, что, когда контакт преподавателя и детей сведён к минимуму, не с каждой темой получается разобраться самостоятельно.



– Мы всеми силами стараемся, чтобы контакт с детьми не прерывался, осуществлялось живое общение с ними. У нас с сестрой – тоже преподавателем – родилась идея проведения дополнительных уроков через Инстаграм, куда мы выходим в прямой эфир. Они носят консультативный характер и являются неким бонусом при выполнении ребятами заданий в дистанционном формате. В ходе этих уроков, которые длятся от 15 до 30 минут, мы дублируем тот материал, который предлагается школьникам для дистанционного обучения. Я даю свои комментарии, мы обсуждаем сложные вопросы, и я получаю обратную связь от своих учеников. Практика показала, что метод очень востребован: классы, где я преподаю, насчитывают от 21 до 28 учеников, и 70 процентов ребят выходят в прямой эфир, притом, что это необязательно, – рассказал Антон Коновалов.



Преподаватель также отметил, что такая форма общения, возможно, останется и после возвращения в классы.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»