В Екатеринбурге осудят бывшего кондуктора, который за ночь угнал три автобуса

14:55 | 13.04.2020

Фото: fotobus.msk.ru

В Екатеринбурге осудят бывшего кондуктора, который в состоянии алкогольного опьянения угнал из автопарка три автобуса за одну ночь. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.



По версии следствия, ранее судимый уроженец Челябинской области был неофициально трудоустроен на должность кондуктора маршруток. 25 декабря прошлого года он не работал и распивал спиртные напитки, а 26 декабря он поссорился с супругой и около двух часов ночи ушел из дома. Он поехал на территорию автопарка, расположенного на улице Красноармейская, чтобы получить зарплату.



Около трех часов ночи обвиняемый убедился, что за ним никто не наблюдает и подошел к автобусу «ПАЗ 4234-04». Дверь кабины была не закрыта, а ключи находились в замке зажигания. Воспользовавшись этим, мужчина угнал автобус, стоимость свыше двух миллионов рублей. Однако, двигаясь по Объездной дороге, он не справился с управлением и наехал на отбойник.



После этого горе-угонщик бросил автобус и вернулся в автопарк, где угнал уже другой «ПАЗ 4234-04». На нем он поехал в сторону своего дома. Однако во дворе дома №117 по улице Краснолесья он опять совершил ДТП, но уже с несколькими автомобилями.



Обвиняемый вновь бросил угнанный автобус, вызвал такси и опять вернулся в автопарк, где угнал очередной автобус. В этот раз во время движения по Объездной дороге его остановили сотрудники ДПС.



– Представитель транспортной компании пояснил, что автобусы в ночное время находились на стоянке, а двери автобусов были открыты и в замке зажигания находились ключи, так как в течение ночи механик ходит прогревать автобусы, – рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.



Сейчас уголовное дело направлено в Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»