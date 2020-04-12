В Свердловской области за выходные зафиксировали 280 нарушений особого режима

14:10 | 13.04.2020

В Свердловской области за минувшие выходные в министерство общественной безопасности было направлено 280 материалов о нарушении особого режима. Протоколы составили в отношении физических и юридических лиц.



Как рассказали в региональном оперативном штабе, 116 материалов было подготовлено сотрудниками полиции в Екатеринбурге, а 164 – в других свердловских городах. По этим материалам оформили 27 протоколов об административном правонарушении.



Документы поступили в суды, которые и будут принимать окончательное решении о привлечении правонарушителей к ответственности.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»