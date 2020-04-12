На участке трассы Екатеринбург – Курган введено одностороннее движение

13:48 | 13.04.2020

Фото: travelask.ru

Сегодня, 13 апреля, с 13:00 до 17:00 Свердловская железная дорога проводит ремонтные работы на ж/д переезде на 55-м километре трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган. Об этом сообщает пресс-служба Уралуправтодора.



В связи с работами автомобильное движение будет осуществляться в одностороннем порядке с помощью регулировщиков. Водителей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям, соблюдать скоростной режим и заранее планировать свой маршрут.



– Сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06, – добавили в Уралуправтодоре.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»