В Невьянске мужчины отомстили незнакомцу, нанеся ему смертельные удары

13:29 | 13.04.2020

Фото: ptzgovorit.ru

Невьянский городской суд признал виновными 59-летнего Николая Бучельникова и 55-летнего Алексея Шевченко в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, инцидент произошел 1 сентября 2019 года. Тогда Бучельников и Шевченко, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришли в дом к малознакомому им мужчине для выяснения отношений, поскольку тот убил собаку и похитил ружье их друга.



В ходе общения между мужчинами возникла ссора, в ходе которой Бучельников и Шевченко, используя резиновую палку и нож, нанесли потерпевшему не менее 14 ударов по голове и туловищу. От причиненных повреждений через непродолжительное время потерпевший скончался на месте происшествия.



Невьянский городской суд приговорил Алексея Шевченко к 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Николая Бучельникова - к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»