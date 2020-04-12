Полиция Екатеринбурга задержала похитителя дорогих иномарок

13:06 | 13.04.2020

Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

В Екатеринбурге в отношении 26-летнего похитителя дорогих автомобилей возбуждено уголовное дело. Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконный оборот оружия). Максимальное наказание, предусмотренное за подобные преступления, составляет до десяти и до четырех лет лишения свободы соответственно.



Как сообщает Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, 27 марта сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Екатеринбургу была пресечена попытка хищения автомобиля «Ленд Ровер Рендж Ровер Эвок» из двора по улице Ильича. Полицейским оперативным путем удалось установить место так называемого «отстойника», куда будет временно помещена угнанная машина. Поймать похитителя помогли сотрудники ОМОН Росгвардии. Кроме того, при обыске в жилище мужчины были обнаружены и изъяты 43 патрона калибра 5,6 мм. По данному факту возбуждено отдельное уголовное дело.



Сотрудники уголовного розыска устанавливают причастность задержанного к другим аналогичным противоправным деяниям на территории Екатеринбурга, а также личности его возможных соучастников.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»