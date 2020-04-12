В Свердловской области еще семь человек заразились коронавирусом

12:55 | 13.04.2020

Фото: yandex.ru

Специалисты лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области» Роспотребнадзора подтвердили диагноз у семи жителей Екатеринбурга и Верхней Пышмы.



Всего в регионе зарегистрировано 85 случаев заболевания. Состояние восьми человек врачи оценивают как тяжелое, пятерых – средней тяжести.



Двое пациентов выписаны. Таким образом, уральские врачи вылечили 37 человек.



Напомним, в России за минувшие сутки зарегистрировали 2558 новых случаев коронавирусной инфекции в 62 регионах. Общее число заболевших возросло до 18 328 человек в 82 регионах.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»