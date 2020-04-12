В России число зараженных коронавирусом достигло 18 328

В России за минувшие сутки зарегистрировали 2558 новых случаев коронавирусной инфекции в 62 регионах. Общее число заболевших возросло до 18 328 человек в 82 регионах.За сутки зафиксировано 18 летальных случаев:— 10 в Москве,— 3 в Нижегородской области,— 2 в Чеченской республике,— 1 в Московской области,— 1 в Мурманской области,— 1 в Республике Северная Осетия.За весь период в России от коронавируса скончалось 148 человек.Выздоровели за сутки 179 человек, всего – 1470 человек.