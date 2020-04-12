В Екатеринбург прибыл гуманитарный груз из Шанхая

12:09 | 13.04.2020

Фото: скриншот видео

Гуманитарный груз, оплаченный компанией РМК, прибыл в Екатеринбург из Шанхая. Средства индивидуальной защиты распределят между Свердловской и Челябинской областями.



В «посылке»: 3 миллиона медицинских масок, 300 тысяч перчаток, 40 тысяч защитных костюмов, 6 тысяч очков.





Добавим, это первый из четырёх спецбортов.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»