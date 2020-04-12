В Свердловской области выявлены фейки о «сотнях погибших от коронавируса и госперевороте»

11:37 | 13.04.2020

Фото: youtube.com

Генеральная прокуратура выявила недостоверные сообщения о "сотнях погибших от коронавируса в ряде регионов и госперевороте", потребовав заблокировать к ним доступ.



Фейковые материалы выявлены прокурорами в Башкирии, Северной Осетии, Волгоградской и Свердловской областях.



«Публикации содержат заведомо ложную информацию, противоречащую официальным сведениям. Генеральная прокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанной информации, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ», - подчеркнули в ведомстве.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»