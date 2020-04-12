Новости дня
11:37 | 13.04.2020
Фото: youtube.com
В Свердловской области выявлены фейки о «сотнях погибших от коронавируса и госперевороте»
Фейковые материалы выявлены прокурорами в Башкирии, Северной Осетии, Волгоградской и Свердловской областях.
«Публикации содержат заведомо ложную информацию, противоречащую официальным сведениям. Генеральная прокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанной информации, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ», - подчеркнули в ведомстве.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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