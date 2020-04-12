В России проведено более 1,3 миллионов исследований на коронавирус

11:23 | 13.04.2020

Фото: twitter.com

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 1,3 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.



Ежедневно проводится порядка 100 тыс. тестирований на коронавирус.



На момент публикации, под медицинским наблюдением по России остаются 141 тысяча человек.



Организовано медицинское наблюдение за прибывающими из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства.





Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»