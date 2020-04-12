В Екатеринбурге водитель сбил ребенка на самокате

11:03 | 13.04.2020

Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге во дворе дома на Вильгельма де Геннина, 36 водитель «Рено Каптюр» сбил 7-летнего мальчика, который возвращался на самокате с детской площадки.



Автолюбитель заявил сотрудникам ГИБДД, что ребенок выкатился в дворовый проезд из-за припаркованной машины. В результате происшествия пострадавший госпитализирован с переломом голени, травмой головы и ушибом мозга, сообщает издание JustMedia.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»