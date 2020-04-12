В ГКБ №24 в Екатеринбурге зафиксирован случай коронавируса

10:35 | 13.04.2020

Фото: yandex.ru

У пациентки 24-й больницы выявлен возбудитель коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ряд СМИ.



В горздраве подтвердили информацию. Как пишет «Коммерсант-Урал» со ссылкой на ведомство, для персонала больницы выделили чистую зону, где медики будут жить на протяжении карантина, а женщину перевели в инфекционный блок ГКБ №40.



Напомним, глава управления Денис Демидов ранее заявлял, что в больнице на Уралмаше находятся все больные пневмонией.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»