Полиция Екатеринбурга наведалась к православной активистке из-за поста о Куйвашеве в интернете

10:18 | 13.04.2020

Фото: justmedia.ru

Православная активистка, директор Музея святости на Урале Оксана Иванова сообщила у себя на страницах в соцсетях информацию, что к ней домой наведывались представители власти после поста о губернаторе Свердловской области Евгении Куйвашеве.



Женщина назвала главу региона «врагом церкви» после того, как чиновник раскритиковал православных за нарушение режима строгой изоляции из-за коронавируса с целью посещения церкви.



После такого поста в соцсетях к Оксане домой наведались представители правоохранительных органов, со слов консьержки. Оксана же с мужем в это время вышли в магазин. Как рассказала активистка, в отношении ее записи будет проведена лингвистическая экспертиза. «Записали мой телефон и сказали, что со мной свяжутся. И будет составлен, видимо, протокол об административном правонарушении», – подчеркивает женщина.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»