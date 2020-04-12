В ДТП в Нижнем Тагиле погибла 35-летняя женщина

09:50 | 13.04.2020

Фото: rusdtp.ru

В Нижнем Тагиле накануне вечером произошло ДТП, в котором погибла женщина.



Инцидент произошел на ГГМ, недалеко от перекрестка Бригадная и Уральский проспект.



Автомобиль Audi А3 врезался в столб, в результате чего погибла 35-летняя женщина и пострадал еще один пассажир.



Подробности произошедшего выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»