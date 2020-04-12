В Нижнем Тагиле водитель сбил пенсионера на пешеходном переходе

09:42 | 13.04.2020

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

Накануне в центре Нижнего Тагила при пересечении пешеходного перехода на зеленый свет светофора пешеход оказался сбит водителем «Мазды». Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД.



Водитель иномарки, следуя по улице Пархоменко со стороны проспекта Ленина, при повороте налево на улицу Карла Маркса допустил наезд на 69-летнего пенсионера. Пешеход пересекал проезжую часть на зеленый сигнал светофора.



Пострадавшего госпитализировали с переломом ребра. После осмотра он был отпущен домой.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»