В Свердловской области утром полыхал торговый павильон

09:28 | 13.04.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В поселке городского типа Белоярский на 30 квадратных метрах горел торговый павильон, расположенный на территории мини-рынка.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 06:17 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали 15 спасателей на двух спецмашинах.



Все работы на месте происшествия завершились в 07:30 по местному времени. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»