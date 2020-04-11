Десять человек с коронавирусом скончались в Москве

00:08 | 13.04.2020

Yandex.ru/images

Ещё 10 человек в возрасте от 39 до 80 лет с коронавирусом и пневманией скончались в Москве, передает Оперштаб.



У самого молодого пациента была гипертония, кроме этого, все скончавшиеся имели другие заболевания - кардиомиопатия, последствия инфаркта, атеросклероз.



Оперштаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции.

© «Вечерние ведомости»