На Среднем Урале провели ещё 1917 исследований проб на коронавирус

16:47 | 12.04.2020

За минувшие сутки в Свердловской области проведено 1917 исследований проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Медиками обследовано 1814 человек.



За месяц региону удалось значительно нарастить лабораторную базу, увеличив число проводимых ежесуточно исследований в 10 раз.



Всего специалистами проведено 36247 исследований. Обследовано 29987 человек.



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области ещё четыре человека заразились коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 78 случаев. Состояние пятерых пациентов врачи оценивают как тяжелое, еще пятерых – как средней тяжести. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»