Жителей Екатеринбурга начали штрафовать за прогулки по улице

В выходные полиция Екатеринбурга и сотрудники Министерства общественной безопасности Свердловской области проводили беседы с гражданами, кто находился вне дома без уважительных причин.Профилактические мероприятия направлены на контроль соблюдения режима самоизоляции гражданами. В ходе проверок также выявлялись организации, которые нарушают карантин.Отмечается, что большинство прохожих адекватно воспринимали требования патрулей и соглашались покинуть улицу. В отношении граждан, отказавшихся соблюдать установленные ограничения, представителями Министерства общественной безопасности были составлены административные протоколы по статье 38 Закона Свердловской области № 52 «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области».Среди юридических лиц нарушителем оказался ломбард в районе улицы Малышева. Во время рейда там оказались несколько клиентов, которые пояснили, что это единственный работающий в районе ломбард.Кроме того, в ходе профилактических рейдов был составлен ряд протоколов об административных нарушениях, связанных с употреблением алкоголя в общественных местах, мелким хулиганством, нарушением миграционного законодательства.