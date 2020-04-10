Новости дня
15:20 | 12.04.2020
Фото: TUT.BY
Свердловская область: COVID-19 на экспорт?
Ниже мы приводим часть интервью с главой МИД Беларуси:
«Владимир Владимирович, вчера уже даже российский «Первый канал» выпустил репортаж, в котором заявил, что «в Беларуси только за сутки у 400 человек диагностирован COVID-19, а еще недавно один известный политик этой братской страны говорил корреспонденту: „Вы видите здесь вирус? Вот и я не вижу“».
— Я, наверное, понимаю, какие за этим стоят причины, но, с моей точки зрения, абсолютно недопустимо, когда льется грязь на страну. Никто не знает, что правильно, что нет, время все расставит по своим местам. Но в таком едком ключе, как вчера российский телеканал заявил про Беларусь, а что уж творится в российских телеграм-каналах — я вообще молчу, говорить о стране нельзя.
— Так что вам не понравилось? Вы считаете, что российские телеканалы неправы насчет того, что Беларусь принимает недостаточно мер в борьбе с коронавирусом?
— Я думаю, что время покажет, кто прав, а кто не прав. Для меня это абсолютно неприемлемо в данной ситуации, хотя я не думаю, что это позиция всех российских каналов или всего российского истеблишмента. Но лучше было бы посмотреть, что делается у себя в стране. Там, в России, зачастую тоже непонятно, что происходит: то вводится тотальный карантин, то ослабляется, регионы по-своему трактуют действие режима карантина, предприятия то на карантине, то не закрывались, как «Ростсельмаш», то открываются, как "КамАЗ".
И потом, надо посмотреть на реальные цифры: в Нижнем Тагиле, по официальным данным, ноль случаев заражения COVID-19 (официально первый зараженный в Нижнем Тагиле зарегистрирован днем 10 апреля. — Прим. TUT.BY), а к нам из Нижнего Тагила на строительство АЭС приезжают 15 зараженных коронавирусом. Поэтому лучше бы каждому смотреть на то, что происходит у себя под носом, а не пытаться добавить определенной ядовитой жидкости для розжига в соседний костер».
Напомним, что ранее в СМИ сообщалось, что у 15 граждан России, прибывших в город Островец, на строительство Белорусской АЭС, обнаружена новая коронавирусная инфекция. Больные госпитализированы и изолированы.
«Ради Бога, мы всех вылечим, всем поможем, справимся со всем», – говорит Владимир Макей порталу Tut.by по поводу российских строителей.
Белорусская АЭС возводится по российскому проекту «ВВЭР-1200». Генподрядчиком строительства является входящий в структуру Госкорпорации «Росатом» «Атомстройэкспорт».
© «Вечерние ведомости»
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