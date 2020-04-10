Новости дня
13:14 | 12.04.2020
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Екатеринбуржцы расскажут, как космические технологии изменят жизнь
Инициатива приурочена к Всемирному дню авиации и космонавтики. Именно в этот день в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый в истории орбитальный полет вокруг Земли на корабле «Восток-1».
«За 59 лет освоения космоса произошло множество исторических событий, технологии изменили жизнь человечества кардинальным образом: мы можем звонить своим близким из любой точки мира, узнать ответ на любой вопрос у голосового помощника, выращивать новые виды растений, ориентироваться по ГЛОНАСС и много чего ещё. А ведь всё это работает с помощью космических технологий! Мы предлагаем вам заглянуть вперёд в будущее ещё на 59 лет и представить, как космические технологии изменят нашу повседневную жизнь, работу, путешествия и всё, на что хватит фантазии»,- пояснили суть челленджа в Комитете по молодёжной политике.
По условиям конкурса, видеоролик с собственным рассказом о грядущих изменениях необходимо выложить в социальных сетях «ВКонтакте» или Instagram с тегами #Космос2079, #Денькосмонавтики и #Первыевкосмосе. Принять участие в челлендже могут жители Екатеринбурга от 14 до 35 лет.
Подведение итогов состоится 20 апреля, работы победителей будут опубликованы в группах Комитета по молодёжной политики во «ВКонтакте» и Instagram. Авторы лучших роликов в возрастных категориях 14-18 и 19-35 лет получат призы.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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