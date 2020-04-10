Более двух тысяч случаев заражения коронавирусом зарегистрировано за сутки в РФ

За последние сутки в России подтверждено 2186 новых случаев коронавируса в 52 регионах, также зафиксировано 24 летальных исхода. При этом полностью выздоровели 246 человек.Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 130 летальных исходов, за истекшие сутки – 24. Выздоровел 1291 человек, за сутки – 246.Топ-7 регионов по числу заболевших коронавирусом в РФ:Москва — 10158;Московская область — 1360;Санкт-Петербург — 557;Республика Коми — 208;Нижегородская область — 194;Краснодарский край — 169;Брянская область — 141.Под меднаблюдением из-за подозрения на COVID-19 в России находятся 146 тыс человек, за сутки проведено 94,3 тыс тестов на коронавирус, сообщает Роспотребнадзор