Новости дня
12:35 | 12.04.2020
В Свердловской области ещё четыре человека заразились коронавирусом
Диагноз подтвержден лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора у жителей Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Красноуфимска.
Состояние пятерых пациентов врачи оценивают как тяжелое, еще пятерых – как средней тяжести. Остальные уральцы, госпитализированные с подтвержденным диагнозом, находятся в удовлетворительном состоянии.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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