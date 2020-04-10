В Свердловской области ещё четыре человека заразились коронавирусом

12:35 | 12.04.2020

В Свердловской области за минувшие сутки ещё четыре человека заразились коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 78 случаев.



Диагноз подтвержден лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора у жителей Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Красноуфимска.



Состояние пятерых пациентов врачи оценивают как тяжелое, еще пятерых – как средней тяжести. Остальные уральцы, госпитализированные с подтвержденным диагнозом, находятся в удовлетворительном состоянии.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»