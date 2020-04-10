Пианист-виртуоз Денис Мацуев попросил свердловчан остаться дома

11:33 | 12.04.2020

Фото: Евгений Евтухов

Пианист-виртуоз Денис Мацуев просит свердловчан пересидеть историю с коронавирусом дома.



«Я хочу передать вам большой привет. Вам – Екатеринбургу и всем жителям Свердловской области, которых я очень люблю,- поделился пианист. - И мне действительно этот регион очень близок, у меня живет там очень много друзей. И, самое главное, это та публика, с которой у нас уже много-много лет идет так называемый творческий роман».



Также Денис Мацуев отметил, что это непростое время нужно просто переждать.



«Безусловно то, что мы должны сейчас отсидеться, то, что мы сейчас должны, как говорят, "пересидеть" эту историю. Осталось не так долго. Я в этом абсолютно уверен, потому что рано или поздно это закончится. Я верю в то, что это закончится очень быстро. Просто сейчас нужно соблюдать предписания для здоровья – вашего, и ваших близких. Это очень-очень важно сейчас. Потому что чем мы больше сейчас соберемся, тем быстрее мы выйдем из этой, мягко говоря, странной ситуации»,- призвал музыкант.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»