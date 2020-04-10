10:59 | 12.04.2020

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральцев С Днём космонавтики, передаёт «Областная газета».



Губернатор напомнил, что 12 апреля весь мир отмечает День космонавтики, в память о том, как советский космонавт Юрий Гагарин совершил в 1961 году первый полёт вокруг Земли на космическом корабле «Восток».



Куйвашев отметил, что эта дата – предмет особой гордости за страну, открывшую для всего человечества космическую эру. Кроме того, он добавил, что Россия и по сей день сохраняет мировое лидерство в космической отрасли.



По словам Евгения Куйвашева, Свердловская область вносит весомый вклад в развитие российской космонавтики – оборонные предприятия и конструкторские бюро региона производят сложнейшее оборудование и высокоточные приборы для космического кораблестроения.



«Многие уральцы заслуженно считают этот день своим профессиональным праздником.Благодарю всех жителей региона, кто способствует развитию космической отрасли, за высокий профессионализм, ответственность, добросовестность и патриотизм», - поздравил Евгений Куйвашев.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»