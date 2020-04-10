В Екатеринбурге в Храме-на-Крови измерят температуру всем прихожанам

09:29 | 12.04.2020

Фото: Екатеринбургская епархия

Сегодня, в Вербное воскресенье, в Екатеринбурге будут измерять температуру всем прихожанам Храма-на-Крови, сообщает Екатеринбургская епархия.



Мобильная бригада организована по инициативе губернатора Евгения Куйвашева и Минздрава.



«Мы благодарны главе региона и нашему Минздраву за трепетную заботу о жителях Екатеринбурга и, в том числе, о прихожанах городских храмов. Профилактический осмотр в нынешние непростые времена – добрый подарок на Вербное воскресенье, реальная забота о людях, нуждающихся в утешении и поддержке»,- отметил старший священник Храма-на-Крови протоиерей Максим Миняйло.



Сообщается, что священники и прихожане молятся о здравии всех врачей, да и сами медработники нередко по пути на работу заходят в храмы.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»