В Богдановиче без вести пропал мужчина

09:14 | 12.04.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Свердловской области в Богдановиче разыскивают без вести пропавшего 31-летнего Геннадия Головина. С 10 апреля его местонахождение неизвестно.



Приметы: рост 190 см, худощавое телосложение, карие глаза, русые волосы. В последний раз его видели в чёрной удлиненной куртке, белой футболке и чёрных спортивных штанах. С собой имел сумку-рюкзак.



Если вы видели пропавшего или знаете, где он может находиться – сообщите об этом инфоргу поиска Ирине по номеру телефона 89521313323.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»