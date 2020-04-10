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09:14 | 12.04.2020
Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Богдановиче без вести пропал мужчина
Приметы: рост 190 см, худощавое телосложение, карие глаза, русые волосы. В последний раз его видели в чёрной удлиненной куртке, белой футболке и чёрных спортивных штанах. С собой имел сумку-рюкзак.
Если вы видели пропавшего или знаете, где он может находиться – сообщите об этом инфоргу поиска Ирине по номеру телефона 89521313323.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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