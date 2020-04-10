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16:12 | 11.04.2020

Фото: metro.co.uk

За последние сутки в Свердловской области провели более 2000 анализов на коронавирус

По данным на 11 апреля, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 2227 исследований проб на коронавирус, сообщает региональный оперштаб.

Специалисты обследовали людей, имеющих показания для тестирования. Медиками обследовано 2011 человек.

За всё время специалистами проведено 34330 исследований. Обследовано 28173 человека.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»

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