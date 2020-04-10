Новости дня
16:12 | 11.04.2020
Фото: metro.co.uk
За последние сутки в Свердловской области провели более 2000 анализов на коронавирус
Специалисты обследовали людей, имеющих показания для тестирования. Медиками обследовано 2011 человек.
За всё время специалистами проведено 34330 исследований. Обследовано 28173 человека.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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