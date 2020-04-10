Роспотребнадзор порекомендовал приехавшим в Свердловскую область москвичам соблюдать самоизоляцию

Всем гражданам, которые прибыли в Свердловскую область из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, рекомендуется в течение двух недель находится на самоизоляции. Об этом говорится в оперативной смс-рассылке Роспотребнадзора.«Граждане, приехавшие в Свердловскую область из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, а также проживающие с ними лица в течение 2 недель после приезда обязаны ограничить социальные контакты. При возникновении симптомов ОРВИ необходимо вызвать врача на дом», – указано в смс-сообщении, которое рассылается абонентам региона.Напомним, что накануне свердловские власти анонсировали повышенные меры бдительности по отношению к приезжим из Москвы и Санкт-Петербурга со стороны профильных ведомств.