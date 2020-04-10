Новости дня
13:38 | 11.04.2020
Фото: "Московский Комсомолец"
В России зафиксировано 1667 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией
Большинство заболевших – жители Москвы и Московской области – это 1030 и 152 случая соответственно. В Санкт-Петербурге подтверждено 80 новых случаев.
За последние сутки по всей России полностью выздоровели 250 человек.
Всего на 11 апреля в стране зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. 106 человек скончались, 1045 человек выздоровели.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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