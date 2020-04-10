В России зафиксировано 1667 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

За последние сутки в России подтвердили 1 667 новых случаев коронавируса в 49 регионах страны. При этом летальных исходов зафиксировано 12.Большинство заболевших – жители Москвы и Московской области – это 1030 и 152 случая соответственно. В Санкт-Петербурге подтверждено 80 новых случаев.За последние сутки по всей России полностью выздоровели 250 человек.Всего на 11 апреля в стране зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. 106 человек скончались, 1045 человек выздоровели.