В Свердловской области подтвердили 13 новых случаев коронавирусной инфекции

13:21 | 11.04.2020

Фото: thesun.co.uk

В Свердловской области за последние сутки подтвердились 13 новых случаев коронавируса. Диагнозы подтверждёны лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области».



Заболевшие пациенты - жители Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Полевского и Камышлова.



Всего в Свердловской области зарегистрировано 74 случая заболевания коронавирусом. Состояние четырёх человек врачи оценивают как тяжёлое, ещё четырёх - средней степени тяжести, а остальных - как удовлетворительное.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»