Энергетики устранили коммунальную аварию на Челюскинцев

12:12 | 11.04.2020

Фото: dvinatoday.ru

В Екатеринбурге энергетики ликвидировали коммунальную аварию на улице Челюскинцев. Об этом сообщили в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании.



В ходе работ по восстановлению магистрального трубопровода энергетики заменили отрезок трубы длиной в пять метров. Работы велись без отключения горячей воды, но у жителей близлежащих домов температура в батареях и кранах была понижена.



Также для проведения ремонта перекрывали движение трамваев на участке от Луначарского до Московской, потому что потребовалась замена участка трубопровода, находящегося под трамвайными путями.



Сейчас теплоснабжение и горячее водоснабжение полностью восстановлено.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»