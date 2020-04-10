Новости дня
12:12 | 11.04.2020
Фото: dvinatoday.ru
Энергетики устранили коммунальную аварию на Челюскинцев
В ходе работ по восстановлению магистрального трубопровода энергетики заменили отрезок трубы длиной в пять метров. Работы велись без отключения горячей воды, но у жителей близлежащих домов температура в батареях и кранах была понижена.
Также для проведения ремонта перекрывали движение трамваев на участке от Луначарского до Московской, потому что потребовалась замена участка трубопровода, находящегося под трамвайными путями.
Сейчас теплоснабжение и горячее водоснабжение полностью восстановлено.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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