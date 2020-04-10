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10:24 | 11.04.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге в одном пожаре сгорели три машины

В Ботаническом микрорайоне Екатеринбурга минувшей ночью сразу три машины сгорели в одном пожаре. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера МЧС в 2:59.

Возгорание случилось на улице Родонитовая. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сразу три автомобиля оказались повреждены огнём: Ford Focus, Toyota Yaris и Škoda Fabia.

В тушении были задействованы 2 единицы техники и 7 человек личного состава. Общая площадь пожара составила 10 кв. метров. Огонь удалось локализовать уже спустя 12 минут после поступления вызова. Все работы на месте пожара были завершены в 3:48.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»

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