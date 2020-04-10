Сотрудники МЧС напомнили свердловчанам о правилах противопожарного режима

09:23 | 11.04.2020

Фото: beta.nv86.ru

На официальном сайте ГУ МЧС России по Свердловской области появилась памятка, в которой сообщается о том, какие штрафы могут грозить за нарушение правил пожарной безопасности.



В ведомстве сообщили, что этой весной в Свердловской области зарегистрированы уже более сотни выездов пожарно-спасательных подразделений для тушения возгораний сухой травы.



Нарушение требований пожарной безопасности может повлечь за собой штраф: для граждан — от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 6 до 15 тысяч, для предпринимателей без юридического образования — от 20 до 30 тысяч, для юридических лиц — от 150 до 200 тысяч.



За весенний период специалисты МЧС составили девять административных протоколов за нарушения требований пожарной безопасности. В двух случаях граждане оштрафованы, а в остальных – им объявлено предупреждение.



Помимо прочего, в МЧС напомнили о правилах безопасности и рассказали, как предотвратить пожар:



- не допускайте палов сухой растительности. Польза от этих действий сомнительна, а вред для окружающей среды и риск перехода огня на жилые дома или лесные массивы огромен;

- ограничьте выход в лесную и парковую зону, не разводите костры в лесном массиве и прилегающих территориях;

- не разводите открытый огонь на приусадебных участках: даже небольшая искра, попав на сухую траву может стать причиной пожара;

- обзаведитесь на дачном участке, частном владении ёмкостями с водой и вёдрами, при возникновении возгорания оперативно его потушить;

- не выбрасывайте непотушенные спички и окурки из окон автомобилей – это может вызвать возгорание растительности вдоль обочин;

- чтобы снизить риск возникновения возгораний владельцам частных строений и садоводам необходимо очистить придомовую территорию от сухой травы и мусора.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»