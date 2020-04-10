Ещё 8 человек с коронавирусом скончались а Москве

01:51 | 11.04.2020

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Восемь пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневманией скончались в Москве, передает Оперштаб.



Скончавшимся было от 39 до 84 лет, у самого молодого пациента наблюдалась острая респираторная недостаточность, полнокровие внутренних органов и отек головного мозга. Среди сопутствующих заболеваний у всех пациентов гипертония, ХОБЛ, атеросклероз, сахарный диабет, пиелонефирит.



Напоминаем о введенных режимах самоизоляции - согласно мнению специалистов, прервать цепочку заболеваний COVID-19 возможно соблюдая меры социалного дистанцирования и домашней изоляции.

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