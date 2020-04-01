В Екатеринбурге полицейские задержали подозреваемых в сбыте двух килограмм наркотиков

19:30 | 10.04.2020

Фото: УМВД России по г. Екатеринбургу

В уральской столице полиция задержала подозреваемых в сбыте наркотиков в особо крупном размере. Как рассказали в УМВД России по г. Екатеринбургу, за неделю силовики изъяли около двух килограмм запрещенных веществ.



Ранее судимый 30-летний подозреваемый мужчина был задержан 8 апреля. При личном досмотре у него обнаружили 7,5 грамм мефедрона. Полицейским удалось установить, что это вещество мужчине сбыл его брат.



В ходе осмотра дома брата полицейские наркотиков не обнаружили, однако подозреваемый признался, что вынес запрещенные вещества, когда его брат перестал выходить на связь.



«Мужчина в сопровождении полицейских проследовал в близлежащий продуктовый магазин, где из ящика для хранения личных вещей покупателей был извлечен увесистый пакет. В нем оказались электронные весы, упаковочные материалы и несколько свертков с неизвестным веществом», - сказали в МВД.



Общий вес запрещенного вещества составил более 640 граммов. На сегодняшний день братья помещены под стражу.



После этого, 9 апреля, полиции удалось задержать ещё одного подозреваемого в сбыте. Сотрудники ДПС ГИБДД в ходе патрулирования улиц заметили на Московском тракте припаркованный автомобиль «Киа Рио». Владелец машин сказал, что остановился, чтобы подкачать колесо, однако полицейские решили осмотреть близлежащую территорию. В ста метрах от машины в лесу полицейские обнаружили супругу водителя, которая закапывала в землю пакет с неизвестным веществом. Позже дома у супругов полицейские обнаружили ещё 97 свертков с запрещенными веществами общей массой 1366 граммов.



В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»