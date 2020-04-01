В Свердловской области отменили брифинг оперштаба по коронавирусу

18:28 | 10.04.2020

Фото: express-k.kz

Брифинг оперативного штаба Свердловской области по коронавирусу, который должен был состояться сегодня, 10 апреля, отменен, об этом сообщает Telegram-канал «СтопCOVID-19».



«В связи с высокой занятостью участников брифинга оперативного штаба прямой эфир 10 апреля не состоится. О новом времени проведения брифинга сообщим дополнительно», - пишет «СтопCOVID-19».



Ожидалось, что на брифинге выступят замгубернатора Павел Креков и главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»