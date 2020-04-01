На Среднем Урале отремонтируют улицы, ведущие к больницам

17:53 | 10.04.2020

На Среднем Урале отремонтируют 24 улицы, ведущие к больницам, для обеспечения комфортного и быстрого проезда «скорых». Дорожники обустроят «зебры», отремонтируют тротуары, установят светофоры и барьерные ограждения, нанесут на дорожное полотно новую разметку.



Как рассказал заместитель руководителя Росавтодора Игорь Костюченко, в программы ремонтных работ субъекты включают дороги, которые ведут к больницам, поликлиникам и медицинским центрам. В столице Урала с список объектов для ремонта вошли 10 таких дорог. Половину из них отремонтировали в прошлом году.



В этом году починят участок улицы Светлореченской от Объездной до Суходольской, который ведет к областному клиническому психоневролгическому госпиталю для ветеранов войны, участок улицы Академика Бардина от Ясной до Амундсена, участок Луначарского от Малышева до Тверитина, а также участок Сулимова от Данилы Зверева до Учителей и участок Технической от Ватутина до Надеждинской.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»