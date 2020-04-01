Екатеринбургские храмы проведут онлайн-трансляции богослужений в Вербное воскресенье

16:57 | 10.04.2020

Фото: m.2gis.ru

Храмы Екатеринбурга в Лазареву субботу и Вербное воскресенье – 11 и 12 апреля – проведут онлайн-трансляции богослужений. Как сообщает пресс-служба екатеринбургской епархии, трансляции будут доступны в соцсетях храмов.



Так, 11 апреля в 16:00 состоится всенощное бдение в Ново-Тихвинском женском монастыре, а 12 апреля в 7:30 пройдет Божественная литургия. Онлайн-трансляции будут вестись из собора в честь Успения Пресвятой Богородицы, находящемся на улице Кирова, 65. В субботу и воскресенье в 10:00 пройдёт Божественная литургия, в 16:00 в пятницу и субботу – всенощное бдение. В эти же дни и время запланированы богослужения в храме во имя князя Владимира по адресу улица Чкалова, 244.



Также в субботу в 16:00 и в воскресенье в 8:30 всенощное бдение и Божественную литургию покажет храм в честь Рождества Христова на улице Машиностроителей, 4 а. В Вербное воскресенье богослужения будут доступны также в соцсетях храма во имя Иннокентия Московского в 9:00 и храма в честь Воскресения Христова в 8:30.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»