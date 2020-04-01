Под Екатеринбургом задержали водителя «Камаза» за дачу взятки инспекторам ДПС

Сотрудники ГИБДД Свердловской области пресекли дачу взятки, которую инспекторам предлагал 30-летний водитель «Камаза» - гражданин одного из государств ближнего зарубежья. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.Он был задержан в минувшую среду, 8 апреля, когда один из экипажей дорожно-патрульной службы ГИБДД Верхней Пышмы нес службу на Серовском тракте. Поводом для остановки грузового автомобиля стали нарушения при перевозке щебня, который не был накрыт пологом, хотя это предусмотрено требованиями.Уже в ходе общения с водителем и проверки документов, сотрудниками полиции установлено, что тахограф, имеющийся в кабине, не используется, а у водителя, который является гражданином другого государства и задействован на коммерческих перевозках, отсутствует российское водительское удостоверение. Документы на груз также не были представлены сотрудникам полиции, сообщает Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.Автоинспекторы предложили пройти в патрульный автомобиль для составления административных материалов. В ответ водитель предложил 5000 рублей. Несмотря на неоднократные предупреждения сотрудников полиции об ответственности, предусмотренной за дачу взятки, он положил деньги около рычага переключения передач автомобиля ДПС.На место преступления была вызвана следственно-оперативная группа, которая по прибытии зарегистрировала факт дачи взятки. По данному факту отделом дознания полиции Верхней Пышмы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ за дачу взятки должностному лицу.Отметим, что за три месяца 2020 года в Свердловской области возбуждено 7 уголовных дел в отношении граждан, которые пытались избежать ответственности за нарушение ПДД, предложив сотрудникам ГИБДД денежные средства. Еще по 4 фактам проводятся проверки. Суммы предложенных взяток составили от 400-37000 рублей.