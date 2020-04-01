В Краснотурьинске задержан живодер, убивший и съевший собаку

В Краснотурьинске сотрудники полиции из подразделения дознания ОВД задержали 40-летнего ранее судимого местного жителя, который убил и съел собаку по кличке «Федя». Отмечается, что пес пользовался искренним уважением у граждан.– Дворнягу по кличке «Федя» знали и даже любили многие дети и взрослые. Однажды он повел себя как настоящий герой и спас ребенка от нападения стаи бродячих псов. После получения информации об убийстве животного представители МВД оперативно провели соответствующую проверку и успешно отработали лиц, склонных к таким жестоким поступкам, – сообщил пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.В живодерстве подозревается неработающий и ранее неоднократно судимый за хищение чужого имущества некий Михаил 1979 года рождения. Он часто привлекавшийся к административной ответственности за злоупотребление спиртных напитков. В апреле 2018 года суд Краснотурьинска признал его виновным в совершении ряда имущественных преступлений и приговорил к четырём годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на три года. Задержанный дал показания и полностью признал вину.–По факту данного ЧП территориальным ОВД возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 Уголовного кодекса РФ. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Местные жители, узнав о гибели четвероного любимца, хотели даже скинуться всей округой и поставить ему памятник. Но хозяйка «Феди» попросила отказаться от такой идеи, сославшись на то, что ей будет тяжело сдержать слезы, ежедневно проходя мимо, – добавил полковник Горелых.