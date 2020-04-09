Мэр Нижнего Тагила призвал местных жителей сохранять спокойствие

14:52 | 10.04.2020

Фото: Павел Ворожцов

Сегодня, 10 апреля, в Нижнем Тагиле подтвердили первый случай заболевания новым коронавирусом. Мэр города Владислав Пинаев призвал местных жителей сохранять спокойствие.



Глава Нижнего Тагила сообщил, что состояние заболевшего оценивается как удовлетворительное. Пациенту оказывается вся необходимая помощь. Специалисты также устанавливают круг контактов заразившегося.



– Ситуация в нашем регионе непростая, но контролируемая. Я призываю всех тагильчан сохранять спокойствие, доверять только проверенной информации, и, самое главное, следовать рекомендуемым мерам безопасности и оставаться в режиме самоизоляции, пока пик заболеваемости не будет пройден, – сообщил мэр.



Владислав Пинаев также отметил, что в Нижнем Тагиле проводятся необходимые профилактические меры. Муниципалитет закупил дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты на сумму свыше трех миллионов рублей, которые были взяты из резервного фонда. В инфекционной больнице также подготовлены 250 коек, имеется запас аппаратов ИВЛ и лекарств.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»