Дума Екатеринбурга направит полицейским защитные маски

14:37 | 10.04.2020

Екатеринбургская городская дума направит защитные маски сотрудникам полиции. Такое решение было принято на внеочередном заседании постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.



– Силами депутатского корпуса до введения моратория были закуплены защитные лицевые повязки. В количестве 1,5 тысячи штук мы готовы выделить на сотрудников, которые занимаются обеспечением общественного порядка. Их можно забрать сразу после комиссии. Мы рады помочь, чтобы обезопасить сотрудников при работе с большим числом граждан, – сообщил председатель комиссии Сергей Воронин.



Кроме того, депутат Тимофей Жуков обозначил важность контроля за мошенниками, которые обманывают старшее поколение, пользуясь ситуацией. Полицейские отметили, что в этом направлении в тесном взаимодействии с банками работает специализированное подразделение. Информацию профилактического характера передадут в ЕГД, которая будет содействовать в её распространении.



– В период самоизоляции наружная реклама результатов не даст. Адресная доставка на платежках - это одна из самых эффективных форм. Размещение актуальной информации на платежках с предупреждениями и контактами служб, которые оказывают помощь, предотвращают такие преступления, позволит спасти многих екатеринбуржцев от мошенников, – подчеркнул депутат.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»