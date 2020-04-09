В Екатеринбурге заработала «горячая линия» психологов-волонтеров

14:20 | 10.04.2020

Фото: rk37.ru

Сегодня, 10 апреля, в Екатеринбурге начал работать «горячая линия» для пожилых людей, которую организовали психологи-волонтеры УрФУ. Учены и магистранты университета подготовили программу нейропрофилактики стресса у пожилых людей, находящихся в условиях самоизоляции.



Проект «Нейрогимнастика для серебряного возраста» разработали участники магистерской программы «Когнитивные нейронауки», чтобы дистанционно поддержать пенсионеров в период пандемии. Телефон «горячей линии» – 8-982-65-53-000 (дополнительный номер 8-982-65-57-000).



В программу входит комплекс упражнений, которые могут делать пожилые люди самостоятельно или при дистанционном участии волонтеров-психологов, чтобы поддержать стабильное психоэмоциональное состояние и когнитивные функции.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»