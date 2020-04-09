В Екатеринбурге задержали подозреваемого в похищении автомобиля

13:58 | 10.04.2020

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу

Полиция Екатеринбурга задержала подозреваемого в похищении автомобиля своей знакомой. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД по городу.



В начале марта в полицию обратилась екатеринбурженка и завила, что ее знакомый похитил принадлежащую ей машину Мини Купер стоимостью 900 тысяч рублей. Она отметила, что познакомилась с мужчиной пару лет назад, у них сложились доверительные отношения.



В конце февраля 2018 года девушка решила приобрести автомобиль, а ее приятель взял на себя все вопросы по подбору машины, но оплачивала покупку все же сама гражданка. Женщина вложила в покупку 200 тысяч рублей, а также оформила кредит на 700 тысяч.



На следующий день после покупки ей необходимо было улететь в другой город, поэтому ее знакомый предложил пока оставить автомобиль у него. Она передала ему ключи и документы на машину. После возвращения приятель попросил не забирать автомобиль и сказал, что при необходимости будет подвозить женщину. Кроме того, он обязался оплачивать за нее ежемесячный взнос по кредиту, но через некоторое время платежи прекратились. Девушка потребовала вернуть машину, однако мужчина под разными предлогами уклонялся от возврата, а потом перестал выходить на связь. Потерпевшая обратилась в полицию.



– В ходе проведенной проверки было установлено, что в мае 2019 года подозреваемый, используя имеющиеся у него документы, продал автомобиль гражданке Республики Беларусь. При этом он оформил с добросовестной приобретательницей договор купли-продажи от имени законной владелицы. Вырученные деньги он потратил по своему усмотрению, – рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.



31-летнего безработного и ранее судимого за кражу мужчину задержали в апреле этого года. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ «Присвоение или растрата в крупном размере». Задержанный признал свою вину. На время предварительного следствия его поместили под стражу. Теперь мужчине светит до шести лет лишения свободы.



Кроме того, полицейские предполагают, что он может быть причастен еще к нескольким аналогичным преступлениям на территории Екатеринбурга. Следствие просит граждан, которым что-либо известно о противоправной деятельности данного лица, сообщать об этом в органы внутренних дел по телефонам: (343) 356-42-04 либо 02.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»