 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

13:39 | 10.04.2020

Фото: feel-feed.ru

Свердловчанам приходят смс о недопустимости нарушения карантина пенсионерами, хотя в указе губернатора нет возрастного ограничения

Свердловчане каждое утро получают сообщения о том, что граждане старше 65 лет должны находиться на самоизоляции. Однако, согласно указу губернатора, граждане любого возраста должны соблюдать режим, а в случае нарушения им придется заплатить штраф.

«Роспотребнадзор по Свердловской области: Граждане старше 65 лет должны находиться на самоизоляции. Если возникли трудности с бытовыми вопросами, обращайтесь на горячую линию администрации вашего города», – написано в сообщении.

Напомним, что сегодня в силу вступил закон, предусматривающий введение штрафов за нарушение режима самоизоляции. Евгений Куйвашев подписал документ, который опубликован на портале правовой информации. Уже с сегодняшнего дня граждан, которые выходят на улицу без критической необходимости, могут оштрафовать на сумму от трех до пяти тысяч рублей.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

15:13 | 10.04.2020
Индекс самоизоляции в Екатеринбурге оказался одним из самых низких по России

15:11 | 10.04.2020
Энергетики напоминают: за температуру в квартирах отвечают УК и ТСЖ

14:52 | 10.04.2020
Мэр Нижнего Тагила призвал местных жителей сохранять спокойствие

14:37 | 10.04.2020
Дума Екатеринбурга направит полицейским защитные маски

14:20 | 10.04.2020
В Екатеринбурге заработала «горячая линия» психологов-волонтеров

14:13 | 10.04.2020
В Пермском крае разработано приложение для бесконтактной оплаты

13:58 | 10.04.2020
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в похищении автомобиля

13:39 | 10.04.2020
Свердловчанам приходят смс о недопустимости нарушения карантина пенсионерами, хотя в указе губернатора нет возрастного ограничения

13:27 | 10.04.2020
В Перми на ряде автобусных маршрутов увеличилось количество транспортных средств

13:23 | 10.04.2020
В Прикамье появится система электронных пропусков для выхода на работу в период самоизоляции

13:18 | 10.04.2020
На Среднем Урале провели 2159 исследований проб на коронавирус

13:17 | 10.04.2020
В Перми началось строительство ливневки на улице Полазненской

13:13 | 10.04.2020
Минздрав рассказал о четырех зараженных коронавирусом прикамцах

13:07 | 10.04.2020
В Пермском крае продолжают работать более 1700 предприятий

13:01 | 10.04.2020
Екатеринбурженка использовала подложный документ для зачисления ребенка в школу

12:43 | 10.04.2020
Еще 1786 случаев коронавирусной инфекции подтвердили в России

12:40 | 10.04.2020
В Прикамье за сутки четверо заболевших, двое выздоровевших

12:37 | 10.04.2020
В Свердловской области зафиксировали еще два случая COVID-19

12:34 | 10.04.2020
Выходные в Перми будут теплыми и пасмурными

12:15 | 10.04.2020
Прокуратура Екатеринбурга проводит проверку в связи с аварией на теплосетях около ж/д вокзала

11:55 | 10.04.2020
Свердловские аграрии поучаствовали во флешмобе #мыдлявасбезвыходных

11:34 | 10.04.2020
Полиция Екатеринбурга ищет пострадавших от действий кредитных кооперативов

11:13 | 10.04.2020
Стало известно, кто оборудует новый парк в 7 гектаров в Нижнем Тагиле

10:50 | 10.04.2020
Свердловчан, нарушающих режим самоизоляции, начнут штрафовать уже сегодня

10:38 | 10.04.2020
Депутат Коробейников рассказал о штрафах за нарушение самоизоляции для свердловчан. И дважды ошибся

комментариев: 1

10:20 | 10.04.2020
В Екатеринбурге вынесли приговор водителю автобуса, который насмерть сбил пенсионера

09:52 | 10.04.2020
В Верхней Пышме закрыли цветочный магазин из-за нарушения карантина

09:35 | 10.04.2020
ЕМУП «Спецавтобаза» продлевает срок перерасчета платы за вывоз ТКО для отдельных категорий предприятий

09:21 | 10.04.2020
На улице Куйбышева в Екатеринбурге сбили человека

09:12 | 10.04.2020
Около ж/д вокзала в Екатеринбурге разлилась горячая вода

09.04.2020

21:18 | 9.04.2020
В Екатеринбурге на Эльмаше произошли кражи в алкомаркете и магазине продуктов

20:27 | 9.04.2020
Власти Свердловской области могут смягчить режим самоизоляции

20:09 | 9.04.2020
В Свердловской области ведется медицинское наблюдение за 7301 человеком

19:26 | 9.04.2020
В Минздраве Свердловской области посоветовали читать новости только в проверенных источниках

19:12 | 9.04.2020
Школьники из семей льготных категорий в Свердловской области получат выплаты на питание

18:46 | 9.04.2020
В Свердловской области идет на спад заболеваемость ОРВИ и гриппом

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Апрель      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 


 