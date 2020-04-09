Свердловчанам приходят смс о недопустимости нарушения карантина пенсионерами, хотя в указе губернатора нет возрастного ограничения

13:39 | 10.04.2020

Фото: feel-feed.ru

Свердловчане каждое утро получают сообщения о том, что граждане старше 65 лет должны находиться на самоизоляции. Однако, согласно указу губернатора, граждане любого возраста должны соблюдать режим, а в случае нарушения им придется заплатить штраф.



«Роспотребнадзор по Свердловской области: Граждане старше 65 лет должны находиться на самоизоляции. Если возникли трудности с бытовыми вопросами, обращайтесь на горячую линию администрации вашего города», – написано в сообщении.



Напомним, что сегодня в силу вступил закон, предусматривающий введение штрафов за нарушение режима самоизоляции. Евгений Куйвашев подписал документ, который опубликован на портале правовой информации. Уже с сегодняшнего дня граждан, которые выходят на улицу без критической необходимости, могут оштрафовать на сумму от трех до пяти тысяч рублей.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»