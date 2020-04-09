На Среднем Урале провели 2159 исследований проб на коронавирус

13:18 | 10.04.2020

Фото: dontimes.news

За минувшие сутки в Свердловской области проведено 2159 исследований проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Об этом сообщает телеграм-канал СтопСOVID-19.



По данным на 10 апреля, медиками обследовано 1993 человека. А всего специалисты провели 32103 исследования, обследовано 26162 человека.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»