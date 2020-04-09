Екатеринбурженка использовала подложный документ для зачисления ребенка в школу

13:01 | 10.04.2020

Фото: express-k.kz

В Екатеринбурге осудят местную жительницу, которая обвиняется в использовании заведомо подложного свидетельства о регистрации для зачисления ребенка в 1 класс. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.



10 февраля этого года женщина предоставила для зачисления дочери в первый класс свидетельство о регистрации ребенка в жилом помещении на территории района сроком на 1 год. Однако, по информации отдела по вопросам миграции ОП №5 УМВД и МКУ «Центр муниципальных услуг», в данном жилом помещении ребенок был не зарегистрирован, а значит, что свидетельство о регистрации несовершеннолетней по месту пребывания не выдавалось. Документ имеет признаки подделки.



Уголовное дело направили Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.



Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»