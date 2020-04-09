Еще 1786 случаев коронавирусной инфекции подтвердили в России

За минувшие сутки в России лабораторно подтверждены еще 1786 случаев новой коронавирусной инфекции в 57 регионах. Выздоровели и выписались 97 человек. Об этом сообщает телеграм-канал СТОПКОРОНАВИРУС.РФ.Также за прошедшие сутки зафиксировали 18 летальных случаев: 12 в Москве, 2 в Краснодарском крае, 1 в Республике Марий Эл, 1 в Нижегородской области, 1 в Ставропольском крае, 1 в Ямало-Ненецком АО. За весь период эпидемии в стране от коронавируса скончалось 94 человека.Всего в России зарегистрировано 11 917 заболевших в 82 регионах страны. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 795 человек.